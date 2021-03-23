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وفاة “إلغين بايلور”.. أسطورة لوس أنغلوس ليكرز لكرة السلة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق نادي لوس أنغلوس ليكرز ذائع الصيت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين -الاثنين- عن وفاة أسطورة الفريق السابق “إلغين بايلور” عن عن عمر ناهز 86 عاماً -وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ولعب بايلور 14 موسماً مع ليكرز ودخل قاعة المشاهير وهو من أعظم اللاعبين الذين لم يسبق لهم الفوز ببطولة.. ولا يزال بايلور يحمل الرقم القياسي في عدد النقاط التي سجلها لاعب في مباراة واحدة بنهائي دوري السلة الأميركي حين سجل 61 نقطة أمام بوسطن سيلتيكس غريم ليكرز اللدود في 1962.. وتم حجب القميص رقم 22 الذي ارتداه بايلور كما خلد الفريق اسمه بإقامة تمثال للأسطورة السابق، الذي خاض مباراة كل النجوم 11 مرة، خارج ملعب ستابلز سنتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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