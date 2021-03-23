مشهد مؤلم.. حصان يُقاوم الألم بعد اصطدامه بسيارة في لبنان

في واقعة مؤلمة إلى حد بعيد، فوجئ حصان خرج عن السيطرة وكان يركض مسرعًا، بسيارة أمامه على الطريق، فاصطدم بها صدمة عنيفة أوقعته على الأرض، وذلك في محافظة جبل لبنان غربي البلاد.

وكشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحصان ظلّ على الأرض بعض الاصطدام لبضع ثوانٍ قبل أن يقوم في حالة من التخبّط والألم، ليواصل مسيرته بخطوات متثاقلة.

وقد حدثت الواقعة بين بلدتي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية، بمحافظة جبل لبنان.

وبعد الكشف على الحصان، تبيّن أنه تعرض لكدمات جراء الاصطدام، فيما لحقت أضرار بالغة بالمركبة التي توقفت فور وقوع الحادث.

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