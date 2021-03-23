بـ 3 ملايين دولار.. “دورسي” يبيع أقدم تغريدة بـ”تويتر”

نجح الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، جاك دورسي، في تحقيق مبلغ كبير جراء بيع أول تغريدة له في تاريخ منصة التواصل، في شكل رمز غير قابل للاستبدال “NFT”، حيث حصل على قيمة 2,9 مليون دولار.

وجاء في نصّ التغريدة: “فقط أعمل على ضبط الإعدادات الخاصة بي”.

وكانت هذه التغريدة هي الأولى لـ”دورسي”، والأولى عبر المنصة، وكتبها في 21 مارس عام 2006.

وكشفت الشركة أن الشخص الذي اشترى تلك التغريدة هو الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات “بلوك شين” تسمى”Bridge Oracle”، وهو متواجد في ماليزيا.

وقد بيع هذا الرمز من خلال مزاد احتضنته منصة تسمى “Valuables”، مملوكة لشركة “Cent” مقرها في الولايات المتحدة.

وبناءً على الصفقة، فسينال “دورسي” 95% من عائدات البيع، بينما تحصل “سي نت” على 5%.

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