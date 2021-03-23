طرابلس تشهد انطلاق نهائيات ليبيا للسلة

طرابلس 23 مارس 2021 (وال) تنطلق – اليوم الثلاثاء – في العاصمة طرابلس، المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 20/21 ؛ وذلك بإقامة ثلاث مباريات.

هذه البطولة التي ستقام مبارياتها في قاعة طرابلس الكبرى، أسفرت قرعتها عن مواجهات قوية ومثيرة بين الفريق، حيث سيلتقي في أولى مباريات اليوم الأول، فريق الأهلي طرابلس مع الاتحاد، فيما يتبارى في ثاني مباريات اليوم الافتتاحي المروج مع الأهلي بنغازي، في حين تختتم لقاءات اليوم الأول بلقاء حامل اللقاء النصر مع اليرموك. ( وال ـ طرابلس) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال