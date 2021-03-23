وصول محترفي المنتخب الوطني لمدينة بنغازي

وصل الرباعي حمدو الهوني وأحمد المقصي ومحمد صوله والمعتصم صبو إلى بنغازي للالتحاق بمعسكر المنتخب تحضيرا لمواجهة المنتخب التونسي في الجولة ما قبل الأخيرة ضمن تصفيات بطولة الكان.

منتخبنا الوطني يواصل تدريباته اليومية بملعب بنينا حيث يسعى لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من المنتخب التونسي الذي يحل ضيفا في أول مباراة بليبيا بعد رفع الحظر عن الملاعب من قبل الاتحاد الإفريقي كاف، وقبل هذه المباراة يحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط فيما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط.

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