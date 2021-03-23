منتخب تونس يصل الأربعاء إلى بنغازي للقاء منتخبنا الوطني

تصل بعثة المنتخب التونسي ظهر الأربعاء إلى مدينة بنغازي لخوض المباراة المرتقبة يوم الخميس في الجولة ما قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

المنتخب التونسي يجري تحضيراته في ملعب المنزه بحضور عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين، حيث رفع المدرب “منذر الكبير” نسق التحضيرات وركز على الجانب البدني في مرحلة أولى مع مراعاة الاختلاف في الجاهزية البدنية بين مختلف اللاعبين، ويسعى المنتخب التونسي الذي يتصدر فرق المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات إلى تأكيد الصدارة من خلال مباراة ليبيا.

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