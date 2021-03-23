المنتخب الوطني يُواصل تحضيراته لمُواجهة تونس

سبق- الرياض: يستمر المنتخب الوطني في تحضيراته اليومية؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تجمعه بنظيره التونسي لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

جديد المعسكر؛ كان التحاق الثلاثي المحترف في تونس “أحمد المقصي وحمدو الهوني ومحمد صولة”؛ لتعزيز صفوف الفرسان للمباراة المرتقبة.

ويُواصل المنتخب تحضيراته في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستُقام بملعب بنينا وهى الأولى.

ويتواجد المنتخب الوطني في المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، ويأتي المنتخب التنزاني ثالث بأربعة نقاط، بينما تحتلّ غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة بعشر نقاط وضمن تأهله لمُنافسات “الكان” في الجولة الماضية

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