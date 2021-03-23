“النصر” يخوض سلسلة مباريات ودية في مصراتة

وصلت بعثة نادي “النصر”، في الساعات الماضية، إلى مدينة مصراتة؛ لإقامة معسكر تدريبي مغلق؛ استعدادًا لعودة نشاط الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

ويخوض “النصر” مجموعة من المباريات الودّية في مدينة مصراتة، أمام أندية “السويحلي والاتحاد المصراتي والخُمس”.

وكان “النصر” قد حقّق الفوز في آخر مباراة له، قبل فترة التوقف على حساب الأنوار بهدفيْن مقابل هدف.

وذكر إداري الفريق الأول بنادي “النصر”، مروان البركي، في تصريحات صحفية، أنه تم العدول عن قرار إقامة معسكر خارجي، وسيتواجد الفريق الأول بمدينة مصراتة لعشرة أيام.

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