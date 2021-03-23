خاص| نادي الحرية في سلوق يتعاقد مع اللاعب “مارتن ويلي”

سلوق 23 مارس 2021(وال)ـ صرح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحرية في سلوق السيد “حمد الحلاج” لوكالة الانباء الليبية أن تدريبات فريقه، انطلقت من شهر فبراير الماضي لإعداد الاعبين بدنيا، و لتحقيق مكاسب لصالح الفريق بنادي الحرية، خلال جولاته التي سيخوضها بقوة في الدوري الليبي لكرة القدم.

أوضح ” الحلاج” أن ذلك سيكون ، عن طريق متابعة التمرينات، وتكثيف اللقاءات الودية للكشف عن نقاط القوة لدى لاعبي الفريق الأول بالحرية.

“الحلاج” قال إن إدارة “نادي الحرية” تعاقدت مع لاعب خط الوسط الإيفواري ” مارتن ويلي” البالغ من العمر 24 عاما، يشغل مركز الارتكاز والدفاع انطلقت مسيرته الرياضية مع النادي الإفريقي ونادي المنستير (dibba club) العماني ( FC VOLY ) الأوكراني كما خاض تجربه سابقة مع نادي الوفاق وفريق ( mimosa aec ) الإيفواري اليوم يصل من ساحل العاج إلى تونس وبعدها إلى مطار بنينا مباشرة؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لتقديم مستويات أكبر.

وأضاف “الحلاج” أن أول لقاء ودي سيشارك به اللاعب الإيفواري، سيكون ضد نادي بنغازي الجديدة والذي سيجمع الفريقين، وسيكشف لنا عن مدى استعداد لاعبي الفريق للدوري الليبي.

وقال ” ويلي ” إلى وكالة الأنباء الليبية ، إن له تجارب كوروية في القارة السمراء وفي عمان وأوكرانيا، مؤكداً أنه سيضاعف جهوده؛ لتقديم مايسر جماهير و إدارة نادي الحرية علما بأنه باشر تمريناته مع الفريق الأول منذ أيام وقال ” ويلي” أن جولات الدوري، هي التي ستكشف عن مدى قدرته على تحقيق نتائج إيجابية لصالح الحرية وفي انتظار أول لقاء للفريق الأول بنادي الحرية بالدوري الليبي.

وبين “ويلي” أنه وصل إلى أرض نادي الحرية بعد رحلة من بلاده إلى ” تونس” وصولاً إلى مطار “بنينا” حيث استقبله الطاقم الإداري والفني للحرية وبعد ذلك وصل إلى أرض نادي الحرية في استقبال جماهير وإدارة الحرية.

ومن جهته قال مدرب حراس المرمى بالفريق الأول السيد ” القذافي سالم العماري” إن نادي الحرية يجهز عددا من الحراس من الفئات السنية للفريق الأول، إضافة إلى أنه يشرف على تمرينات الحراس وتدريبهم.

ويؤكد ” العماري” أنه سيتم إعداد حراس على مستوى جيد، ولكل الفئات بنادي الحرية.

وقال “العماري” إن إدارة نادي الحرية تبذل جهود متواصلة؛ من أجل تحقيق مكاسب لصالح الفريق الأول مع اهتمامه أيضا بالفئات السنية ككل.

وأضاف ” العماري” أن صفقات الإدارة الأخيرة مع بعض المحترفين من الأندية المحلية والأجنبية وآخرها صفقة اللاعب الإيفواري سيكون لها انعكاس إيجابي على الفريق في جولاته بالدوري الليبي.

ووضح مساعد المدرب للفريق الأول السيد” عبدالله الناجي” أن أرضية الملعب تشهد وبشكل يومي تمرينات للفريق الأول إضافة إلى بعض اللقاءات الودية التي خاضها الفريق على أرضه وخارجها استعداداً وتحفيزاً للاعبيه.

وتوقع “الناجي” أن يحقق فريقه مستويات أفضل، لا سيما بعد صفقاته الأخيرة والتمرينات المكثفة التي استهدفت لاعبي الفريق الأول.

وأثنى “الناجي” على دور مدرب الفريق الأول ومدرب حراس المرمى، وإدارة نادي الحرية على بذلهم المتواصل؛ من أجل النهوض بالفئات السنية عامة والفريق الأول على وجه الخصوص. (وال ـ سلوق) ع م

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