الأهلي بنغازي يُوقف مهاجمه محمد التاورغي.. ويحيله للتحقيق

أعلن النادي الأهلي بنغازي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إيقاف اللاعب محمد التاورغي، وإحالته للتحقيق.

النادي؛ أصدر بيانًا، أوضح فيه أن اللاعب تقاعس في واجباته مع النادي، على الرغم من تسلّمه مستحقاته المالية، وتكفّل النادي في الفترة الماضية بعلاجه في تونس، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الأهلي بنغازي والترجي التونسي، لحساب مباريات تمهيدي أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنغازي، في الجولة القادمة من الكونفدرالية، نظيره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، لحساب الجولة الثالثة، بملعب شهداء بنينا، يوم الرابع من أبريل من القادم.

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