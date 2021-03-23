بعد مغادرة “الأبطال”.. “برشلونة” يستعيدُ نغمة الانتصارات

لا يخفى على أحد أن برشلونة يمر بفترة صعبة، وما قدمه في بداية الموسم يعكس الصورة الحقيقة للفريق الكتالوني؛ فالفريق مر بمرحلة حرجة، أسفرت عن الاستغناء عن سواريز وفيدال وراكيتيتش بقرار من المدرب الجديد للفريق رونالد كومان، والذي أتى من أجل مشروع جديد للبلوغرانا، لكن الأحداث تتالت، وأزمة “ميسي”؛ كانت الحدث الأبرز في العام الماضي.

أداء برشلونة؛ بدأ متذبذبا في الليغا، هذا الموسم، ولأول مرة منذ سنوات؛ يخسر برشلونة مباراته أمام قطبيْ مدريد الريال واتلتيكو، كما أنه لم يكن مُقنعًا في دوري الأبطال، وسقوطه أمام يوفنتوس بثلاثية في “الكامب نو”، بدور المجموعات أكبر دليل على ذلك، ليكون السقوط الحقيقي أمام “باريس”، الذي أطاح به إلى خارج المسابقة.

بعد الخروج من “الأبطال”؛ بات تركيز البلوغرانا مُنصبًّا على الليغا والكوبا دي ري، والذي وصل الى دوره النهائي، ونتائجه في الدوري أصبحت أكثر استقرارًا ،كان آخرها الانتصار العريض أمام “ريال سويسداد” والذي حسمه “رفاق ميسي” بسداسية.

برشلونة؛ أيضًا، استقر إداريًا عقب الإطاحة بـ”بارتيميو”، الذي قدّم استقالته بعد المطالبات المتكررة بسحب الثقة من إدارته؛ لينجح “لابورتا” في رئاسة النادي عقب الانتخابات التي أجريت؛ مما سيساهم في زيادة استقرار برشلونة.

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