درنة تستضيف بطولة بلياردو بمشاركة 6 أندية

أقيمت مسابقة لعبة البلياردو والتي نظمتها الرابطة الوطنية لدعم الشباب بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بمدينة درنة وبمشاركة ستة أندية رياضية.

وأشرف على المسابقة أحمد القبائلي رئيس اللجنة المنظمة، وجمال الطبولي المشرف العام، وتواى مهمة التحكيم علي حسن موسى، فيما احتضن البطولة مقهى نيكست في شارع إبراهيم الأسطى.

وفي الختام توّج اللاعب عماد ناصر الهواري من نادي الروابي بلقب البطولة.

الجدير بالذكر أن الرابطة الوطنية لدعم الشباب قامت بعدة أنشطة سابقة ابتداء بالنشاط الرياضي الركض الشعبي ومن ثم تنظيم بطولة لعبة التنس والشطرنج وصولا لمسابقة لعبة البلياردو.

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