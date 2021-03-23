خاص| سلة الأهلي طرابلس تتفوق على الاتحاد ضمن دوري التتويج  

طرابلس 23 مارس 2021 (وال)- أستهل فريق الأهلي طرابلس مشواره في نهائيات السلة بالتفوق على غريميه التقليدي الاتحاد بفارق ( 28 ) نقطة، بواقع ( 76 ) مقابل ( 48 ) نقطة، ضمن حساب أولى مباريات اليوم الأول من مرحلة التتويج الأولى من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في قاعة طرابلس الكبرى، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من حكم أول عبد الحميد الحمري، وكذلك جلال الورفلي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى خالد أحنيش حكماً ثالثاً، جاءت فيها السيطرة الميدانية خلال الشوط الأول لصالح الأهلي.

ولكم أرباع اللقاء على النحو التالي :

الربع الأول : انتهى لصالح الأهلي طرابلس بفارق ( 9 ) نقاط، بنتيجة ( 20 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى أيضاً لصالح الأهلي بفارق ( 17 ) نقطة، بنتيجة (23 ) مقابل ( 6 ) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 43) مقابل (17) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح الاتحاد بفارق ( 8 ) نقاط، بواقع ( 19 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الرابع والأخير انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 22 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة الأهلي ( 33) مقابل (31) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية للقاء لصالح الأهلي ( 76) مقابل (48) نقطة.

هذا وتميز في اللقاء لاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش بتسجيله أعلى عدد من النقاط، برصيد ( 24 ) نقطة، في زمن (36:06 )، وعمل عدد ( 4 ) متابعات، وعدد ( 7 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى تسجيله عدد ( 2 ) ثلاثية من ( 8 ) محاولات، يليه الأمريكي دواين جاكسون مسجلا ( 18 ) نقطة، في زمن (35:59 )، وعمل ( 5 ) متابعات، وعدد ( 7 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى عدد ( 3 ) قطع للكرة.

فيما برز من جانب الاتحاد لاعبه الأمريكي موسى عبد العليم مسجلا (32 ) نقطة، في زمن ( 32:11)، وعمل عدد ( 8 ) متابعات، وعدد تمريرة واحدة، إضافة إلى أنه قام بعدد ( 1) قطع للكرة، وعدد ( 4 ) ثلاثيات من أصل ( 11 ) محاولة. (وال- طرابلس) س أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال