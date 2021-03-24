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دوري التتويج الليبي … سلة المروج تحقق فوزاً صعباً على الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس 24 مارس 2021 (وال) ـ حقق فريق المروج لكرة السلة فوزاً صعباً على الأهلي بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 77 ) مقابل ( 73 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الأول من المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين -أمس الثلاثاء – بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً ، و ( إبراهيم عبد الله ) حكماً ثانياً ، بالإضافة إلى ( أيمن عبد الله ) حكماً ثالثاً، لم تخل من الإثارة والتشويق ، سيما أن كل فريق سعى جاهداً مبكراً في التقدم ، إذا كانت الأفضلية في أول الأرباع لفريق المروج.

نتائج فترات المباراة الفترة الأول : انتهت لصالح فريق المروج بفارق ( 9 ) نقاط ، وبواقع ( 24 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق نصف سلة ، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول مرجاوية بنتيجة ( 42 مقابل 34 ) نقطة.

الفترة الثالث : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق ( 4 ) نقاط، وبنتيجة ( 18 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الرابع والأخير : انتهت بالتعادل بين الفريقين ، وذلك بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 21 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني لمصلحة سلة الأهلي بنتيجة ( 39 مقابل 35 ) نقطة،

هذا وتميز في هذا اللقاء من ناحية الأكثر تسجيلاً للنقاط ، هو لاعب المروج ( غيث عبد الرحمن ) والذي سجل عدد ( 32 ) نقطة في زمن ( 33:18 ) وعمل عدد ( 8 ) متابعات ، وحل ثانياً لاعب الأهلي الأمريكي ( كجوان ) مسجلاً ( 21 ) نقطة، في زمن ( 25:44 )، وعمل ( 6 ) متابعات ، و عدد ( 7 ) كرات مقطوعة ، إضافة إلى عدد ( 2 ) ثلاثية من أصل ( 6 ) محاولات. (وال ـ طرابلس) س إ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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