بفارق سلة وحيدة .. فريق النصر يتخطى اليرموك في دوري التتويج الليبي

طرابلس 24 مارس 2021 (وال) ـ تخطى فريق النصر الأول لكرة السلة نظيره اليرموك بفارق سلة وحيدة ، وبواقع ( 67 ) مقابل ( 65 ) نقطة،وذلك لحساب آخر مباريات اليوم الأول من المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الثلاثاء – بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المباراة قادها طاقم تحكيم ثلاثي تكون من ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً أولاً ، و ( عمر سالم ) حكماً ثانياً إضافة إلى ( محمد بن صريتي ) حكماً ثالثاً ، شهدت دقائقها حماس وندية بين لاعبي الفريقين ، فضلاً على تبادل الفريقين النتيجة في أكثر من مناسبة .

ولكم نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح فريق اليرموك مستعيداً عافيته بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 18 ) مقابل ( 13 ) نقطة، لتكون الحصة الأولى من المباراة نصراوية بنتيجة ( 32 مقابل 27 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت أيضاً لمصلحة اليرموك بفارق ( 9) نقاط، وبنتيجة ( 22 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لسلة النصر بفارق ( 6 ) نقاط، وبنتيجة ( 22 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لينتهي الشوط الثاني لمصلحة اليرموك بنتيجة ( 35 مقابل 38 ) نقطة. (وال ـ طرابلس) س إ

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