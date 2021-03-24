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تحضيرا لدوري الدرجة الثانية.. فريق الفتح يكثف استعداداته

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الفتح بمنطقة عين زارة والذي لم يكمل عشر سنوات على تأسيسه استعداداته للمشاركة في دوري الدرجة الثانية على مستوى منطقة طرابلس وضواحيها.

وأجرى أبناء المدرب “محمد شليق” عدة مباريات ودية ضمن تحضيراته النهائية لانطلاق المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وفي آخر هذه اللقاءات تبارى أصحاب الزي العنابي مع فريق أبوسليم في اختبار يعتبر مهما بالتنافس مع أحد أندية دوري الأضواء.

ورغم فقدانه النتيجة إلا أن الفريق الفتحاوي بلاعبيه الشباب واليافعين قدم مستوى جيدا وبرهن على حسن استعداداته وجاهزيته للموسم الجديد والذي سيسعى خلاله لتحقيق أحلام محبيه في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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