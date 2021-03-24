هولندا تطمح لبداية قوية أمام تركيا في تصفيات المونديال

ترحل هولندا لملاقاة تركيا على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول في الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم .

وتسعى هولندا إلى العودة بنتيجة إيجابية في انطلاق مشوارها بالتصفيات وبتواجد أغلب نجومها يتقدمهم لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ ومدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت ولاعب توتنهام بيريغوين حيث يطمح المدرب فرانك دي بور إستغلال الأفضلية التي تمر بها هولندا في الفترة الأخيرة واللعب للتأهل في صدارة المجموعة .

ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة التي تعد قمة في المجموعة التي تضم منتخبات ليتوانيا والجبل الأسود إضافة إلى النرويج ومنتخب جبل طارق .

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