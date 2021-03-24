مواجهات مرتقبة في انطلاق تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

تقرير 218

تنطلق تصفيات القارة العجوز المؤهلة إلى كأس العالم ألفين وأثنين وعشرين بعديد المواجهات المرتقبة ، مواجهات ستضفئ تنافساً كبيراً منذ عجلة الانطلاق من أجل حصد بطاقات التأهل إلى العرس المونديالي العام القادم .

فرنسا حاملة لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا سيبدأ طريقه في التصفيات بإستضافة أوكرانيا في المجموعة الرابعة، والمدرب ديديه ديشامب سيسعى لإستغلال تواجد نجوم الديوك التي تريد بداية قوية لأبطال العالم في مجموعة تعد في متناول الزرق مع كل من فنلندا والبوسنة إضافة إلى منتخب كازاخستان، من الجهة المقابلة ستكون أوكرانيا مدججة بعناصر الخبرة التي أعتمد عليها المدرب أندريه شيفشينكو في تصفيات المونديال الماضي واليورو وذلك من أجل المحاولة للتواجد مجدداً في كأس العالم المقبل .

أما بطلة أوروبا البرتغال بقيادة نجمها كرستيانو رونالدو ستطمح لبداية قوية عندما تلتقي منتخب أذربيجان في ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، رونالدو الذي يعرف هذا الملعب جيداً سيجد نفسه أمام فرصة للإقتراب من الرقم التاريخي لعدد أهدافه الدولية والمسجل للإيراني علي دائي خلال التصفيات الحالية، كما سيكون المدرب فيرناندو سانتوس أمام فرصة للعبور للمونديال في مجموعة تعد صربيا وإيرلندا المنتخبات الأكثر ندية أمام بطلة اليورو الأخير .

الجولة الأولى ستحمل أيضاً مواجهة تعد بارزة بين صاحب صدارة التصنيف العالمي وثالث المونديال الاخير منتخب بلجيكا الذي سيستقبل ويلز بقيادة نجمها غاريث بيل والمدرب رايان غيغز من أجل المنافسة على اقتلاع ورقة المجموعة الخامسة المؤهلة لكأس العالم ، بلجيكا بقيادة نجومها يتقدمهم هداف إنتر روميلو لوكاكو ونجم وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا سيبدأون مشوار التصفيات بأمل حصد النقاط الثلاث وتكملة مشوار التواجد في المونديال .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية