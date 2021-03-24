بعد رفع الحظر على الملاعب .. منتخب تونس أول الواصلين إلى ليبيا

تقرير 218

وصلت بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم ظهر اليوم إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي على متن طائرة خاصة قبل يوم واحد من مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات الكان .

وضمت بعثة المنتخب التونسي الأول وفداً كبيراً برئاسة وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم إضافة إلى 31 لاعباً إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي، كما وصل رفقة المنتخب التونسي عدد من نجوم الكرة التونسية السابقين على رأسهم الحارس الدولي السابق شكري الواعر .

وأستقبل رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني إضافة إلى أعضاء من اتحاد الكرة الوفد التونسي والذي يعد أول المنتخبات التي تصل لخوض مباراة رسمية في ليبيا منذ عام 2014 .

وستجرى مباراة المنتخب الوطني الأول أمام المنتخب التونسي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا مساء الخميس على ملعب شهداء بنينا في بنغازي للمرة الأولى منذ 7 سنوات وذلك عقب رفع الحظر على الملاعب الليبية من قبل الكاف وخوض المباريات الدولية والرسمية داخل الأراضي الليبية .

وخلال الأيام الماضية زار وفد من الجامعة التونسية لكرة القدم مقر إقامة المنتخب التونسي في بنغازي وأطلع على أماكن التدريبات وظروف إقامة نسور قرطاج طيلة تواجدها في بنغازي .

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