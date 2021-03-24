ليبيا تعود لملاعبها بعد غياب 8 سنوات 

أخبار ليبيا24

يستعد ملعب شهداء بنينا غدا الخميس لاحتضان مباراة منتخب ليبيا وضيفه التونسي ليكون اللقاء هو الأول لفرسان المتوسط على أرضه منذ 8 سنوات، وذلك بسبب الحظر الذي فرض على الملاعب الليبية.

وتأتي مباراة ليبيا و نسور قرطاج ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان الاتحاد الأفريقي “كاف” قد سمح لليبيا بإقامة المباريات على أرضها، لأول مرة منذ 2013، وستدخل تونس للمباراة بأريحية كاملة بعد أن ضمنت التأهل رسميا للنهائيات، عقب تصدرها فرق المجموعة العاشرة ب 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، وتحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بـ 6 نقاط.

و تتذيل ليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن تنزانيا، صاحبة المركز الثالث، بينما يتأهل للنهائيات أصحاب المراكز الأول والثاني فقط ويسعى منتخب ليبيا بقيادة مدربه زوران فيليبوفيتش، للخروج بفوز معنوي خاصة وأنه الظهور الأول على أرضه منذ سنوات، ويحافظ به على فرصة الصعود.

وتعول ليبيا على عدة أسماء تألقت في الملاعب الخارجية أبرزها نجم الترجي حمدو الهوني ومحمد صولة هداف الصفاقسي التونسي، ومؤيد اللافي مهاجم الوداد البيضاوي المغربي إضافة إلى المتألق بملاعب البرتغال معتصم المصراتي.

هذا، وسيحاول منتخب تونس من خلال اللقاء تأكيد تصدره للمجموعة وضمان التأهل في قمة الترتيب.