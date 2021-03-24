دوري التتويج الليبي.. سلة المروج تتفوق على النصر بفارق سلة وحيدة

طرابلس 24 مارس 2021 (وال) – تمكن فريق المروج الأول لكرة السلة من الفوز على النصر بفارق سلة وحيدة، وبواقع (65) مقابل (63) نقطة، وذلك في أولى مباريات اليوم الثاني من المرحلة الأولى لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الأربعاء – في قاعة طرابلس الكبرى.

هذا وتوسط اللقاء ثلاثي تحكيمي متكون من (هيثم الساروي) حكماً أولاً ، و (إبراهيم الشوشان) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى (عمر عبد الله) حكماً ثالثاً، حيث أن هذا المواجهة اتسمت بالندية طوال شوطيها، وتعددت الألعاب ، فلكم نتائج الأرباع على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة (15 مقابل 11) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة المروج بنتيجة (18 مقابل 10) نقاط.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول لصالح للمروج بفارق (4)نقاط ، وبواقع (29 مقابل 25) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت بالتعادل بين الفريقان، وذلك بنتيجة (18 مقابل 18) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة (20 مقابل 18) نقطة.

لتكون نتيجة الشوط الثاني لصالح سلة النصر بنتيجة (38 مقابل 36) نقطة ، فيما انتهت المباراة في وقتها الأصلي للمروج بنتيجة (65 مقابل 63) نقطة.

هذا وتميز في هذه المقابلة لاعب فريق النصر الأمريكي ( تريفن كوين )مسجلاً ( 35 ) نقطة في زمن (40:00) وعمل عدد (7) متابعات، وعدد(3) تمريرات حاسمة، ونجح في تسجيل عدد (3) ثلاثيات ، وعدد (3) ” أستيل ” قطع للكرة، يله لاعب المروج الأمريكي ( كيفين ميرفي ) مسجلاً ( 29 ) نقطة، وعمل (10) متابعات، وعدد (7) تمريرات حاسمة، ونجح أيضاً في تسجيل عدد (4) ثلاثيات. (وال – طرابلس) س أ

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