برانديلي يستقيل من تدريب الفيولا

أعلن مدرب فيورنتينا تشيزاري برانديلي استقالته من تدريب الفريق وذلك عقب أربعة أشهر فقط من تعيينه على رأس الجهاز الفني للفيولا.

وذكر موقع النادي التوسكاني أن برانديلي قدم استقالته مؤكداً أنها جاءت بطلب خاص بعيداً عن نتائج الفريق ومستواه في الفترة الأخيرة وتتجاوز كرة القدم، وأضاف فيورنتينا أنه قبل الاستقالة بكثير من الأسف متفهماً أسباب المدرب صاحب الثلاثة والستين عاماً.

ويحتل فيورنتينا المركز 14 بـ29 نقطة، كما قاد برانديلي 21 مباراة لفيورنتينا في الدوري حيث حقق 5 انتصارات مقابل 6 تعادلات و10 هزائم .

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