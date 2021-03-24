دوري التتويج الليبي .. بفارق (5) نقاط سلة الأهلي بنغازي تعبر الاتحاد

طرابلس 24 مارس 2021 (وال) – نجح فريق الأهلي لكرة السلة من تعويض خسارته الأولى التي تلقاها في اليوم الأول أمام المروج بفوز غال وثمين على الاتحاد بفارق (5) نقاط، وبواقع ( 81 مقابل 76 ) نقطة، وذلك في ثاني مباريات اليوم الثاني من المرحلة الأولى لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الأربعاء – في قاعة طرابلس الكبرى.

هذه المباراة التي جرت – اليوم الأربعاء – في قاعة طرابلس الكبرى أدارها طاقم تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً ، وأيمن عبد الله حكما ثانيا، و( خالد أحنيش ) حكماً ثالثاً ، تقاسم فيها الفريقان التفوق خلال أشواط المباراة، ولكم الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لمصلحة فريق الأهلي بنتيجة ( 19 مقابل 14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح الأهلي أيضاً بنتيجة ( 26 مقابل 20 ) نقطة.

لتكون نتيجة الشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة ( 45 مقابل 34) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الاتحاد بنتيجة ( 16 مقابل 12 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت أيضاً للاتحاد بنتيجة ( 26 مقابل 24 ) نقطة، فيما انتهى الشوط الثاني اتحادياً بنتيجة ( 42 مقابل 36 ) نقطة.

هذا وبرز في هذا اللقاء لاعب الاتحاد ( موسى عبد العليم ) مسجلاً أعلى عدد من النقاط برصيد ( 42 ) نقطة ، وعمل (11 ) متابعة ، ناهيك على قيامة بعدد (4) تمريرات حاسمة، وعدد (5) كرات خاطفة ” أستيل ” إضافة إلى تسجيله عدد (3) ثلاثيات من أصل (17) محاولة.

هذا وبرز في الطرف الثاني من الأهلي لاعبه (أسماعيل الجهمي) مسجلاً (27) نقطة، وعمل(11) متابعة، بالإضافة إلى تسجيله لعدد (5) رميات ثلاثية من أصل (13) محاولة، زد على ذلك قاد اللاعب بعدد (2) بلاك شوت، وعدد (1) قطع للكرة ” أستيل “. (وال – طرابلس) س أ

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