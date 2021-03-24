اجتماعان أمني وفني في بنغازي لتأمين لقاء المنتخبين الليبي والتونسي

شهدت مدينة بنغازي -الأربعاء- عقد اجتماعين أمني وفني لتأمين اللقاء الرياضي المرتقب بين المنتخب الليبي وضيفه المنتخب التونسي -ضمن تصفيات كأس العالم- الذي سيحتضنه ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

عقد الاجتماع الأمني -ظهر اليوم الأربعاء- داخل مقر مديرية أمن بنغازي برئاسة مدير الأمن عميد “ونيس الشكري” وبحضور عميد “خالد عبدو” معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالجنوب وعميد “عبدالباسط الطبال” رئيس مكتب الأمن الرياضي وعدد من ضباط مديرية أمن بنغازي والجهات الأمنية الأخرى.

وناقش المجتمعون الاستعدادات لتأمين المباراة وأوضح العميد “الطبال” المحاضر في الأمن الرياضي، اللوائح الدولية المعمول بها في تأمين المباريات والأنشطة الرياضية الأخرى.

كما شهدت قاعة فندق تيبستي بمدينة بنغازي -مساء الأربعاء- عقد اجتماع فني أمني بين اللجنة المشرفة على تأمين المباراة مع اتحاد الكرة والمراقب الأمني من الاتحاد الافريقي والحكام وممثلي الفريق الضيف وأكد المجتمعون على جميع الترتيبات قبل انطلاق المباراة.

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