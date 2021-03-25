ترتيبات أمنية وفنية في بنغازي استعدادا للقاء الفرسان ونسور قرطاج

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عقد في مدينة بنغازي، الأربعاء، اجتماعين أمني وفني لتأمين اللقاء المرتقب الذي سيحتضنه ملعب شهداء بنينا بين المنتخب الوطني وضيفه المنتخب التونسي ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أمّم أفريقيا الكاميرون 2021.

وعقد الاجتماع الأمني داخل مقر مديرية أمن بنغازي برئاسة مدير الأمن عميد “ونيس الشكري” وبحضور عميد “خالد عبدو” معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالجنوب وعميد “عبدالباسط الطبال” رئيس مكتب الأمن الرياضي وعدد من ضباط مديرية أمن بنغازي والجهات الأمنية الأخرى.

وناقش المجتمعون الاستعدادات لتأمين المباراة وأوضح العميد “الطبال” المحاضر في الأمن الرياضي، اللوائح الدولية المعمول بها في تأمين المباريات والأنشطة الرياضية الأخرى.

كما شهدت قاعة فندق تيبستي ببنغازي عقد اجتماع فني أمني بين اللجنة المشرفة على تأمين المباراة مع اتحاد الكرة والمراقب الأمني من الاتحاد الافريقي والحكام وممثلي الفريق الضيف وأكد المجتمعون على جميع الترتيبات قبل انطلاق المباراة.