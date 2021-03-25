من “فوكوشيما” تنطلق رحلة الشعلة الأولمبية في اليابان

شهدت اليابان -اليوم الخميس- انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من مدينة فوكوشيما، قبل “4” أشهر من بداية ألعاب طوكيو التي تأجلت من 2020 م، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشارك نحو “10” آلاف عداء في حمل الشعلة في أقاليم اليابان البالغ عددها 47 وتنطلق من “فوكوشيما” ، المنطقة التي شهدت زلزالا وتسونامي في عام 2011 م، أسفر عن وفاة نحو 20 ألف شخص وفرار الآلاف من الإشعاع المتسرب من محطة فوكوشيما النووية.

ولن يشهد الجزء الأول من الرحلة وجود أي جماهير لتفادي التجمعات بينما يجب على الجماهير في المناطق الأخرى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي إذ تكافح اليابان لمكافحة عدوى كورونا وتسارع بحملة التطعيم.

ونقلت وكالة رويترز عن سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة، قولها في حفل بداية مسيرة الشعلة: “العالم مر بفترة صعبة في العام الماضي، حافظنا على الشعلة الأولمبية بهدوء لكن بقوة.

وانطلقت الشعلة من جيه-فيلدج في فوكوشيما وهو منتجع رياضي تحول إلى مقر للعمال لاحتواء المحطة النووية المعطلة التي تسببت في فرار عشرات الآلاف.. وقامت لاعبات المنتخب الياباني لكرة القدم بإشعال المشعل بعد نقل الشعلة من اليونان.. وانطلقت مجموعة العدائين من جيه فيلدج قبل نقل الشعلة إلى العداء التالي.

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