“الإخاء” يذهب بعيداً في الصدارة بعد الفوز على “خليج سرت”

تفوق أواسط نادي الإخاء بهون على أواسط نادي خليج سرت بثلاثية نظيفة في المباراة التي دارت مجرياتها -الأربعاء- في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة سرت.

تأتي هذه المباراة ضمن دوري الأواسط على مستوى بلديات خليج سرت والجفرة وقد أنهى “الإخاء” مرحلة الذهاب بدون أي خسارة أو تعادل وبالعلامة الكاملة بأربع أنتصارات ليستمر بتقديم عروضه المميزة والمحافظة على سلسلة “اللاهزيمة” بفوز في كل المباريات التي خاضها ، كما قامت بعثة نادي الإخاء بهون بتقديم درعاً لفقيـد الوسط الرياضي احمد ناهي لاعب خليج سرت على هامـش مباراة الاواسط مع نادي الخليج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية