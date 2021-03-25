مؤتمر صحفي لمنتخبي ليبيا وتونس قبل لقائهما المنتظر 

أخبار ليبيا24

عقدت اللجنة الإعلامية المشرفة على مباراة المنتخب الليبي وضيفه التونسي مؤتمرًا صحفيًا للمنتخبين قبل المواجهة التي ستجمعهما اليوم الخميس لحساب الجولة ماقبل الأخيرة من تصفيات الكان 2021.

وقال المونتينيجري زوران فيليبوفيتش، مدرب المنتخب الليبي إن المباراة لن تكون سهلة مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي منتخب قوي.

وأضاف فيليبوفيتش، أن منتخب تونس يمتلك لاعبين يلعبون في مسابقات عربيه وأوروبية وعن إمكانية الحصول على نقاط مباراتي تونس وتنزانيا قال :“التفكير حاليا بمباراة تونس ومن ثم سنفكر فيما بعدها”.

وعن اللاعب أحمد بن علي أوضح أنه تواصل معه شخصيا لكن اللاعب راسل اتحاد الكرة وقدم اعتذارًا عن اللعب متمنياً أن يتراجع عن قراره.

من جهته أثنى المدرب التونسي منذر الكبير على الاستقبال الذي حظيت به بعثة تونس وقال :“إن مباريات المنتخبين دائما ما تشهد المنافسة القوية والنتائح متقاربة”.

وأكد الكبير أن ليبيا تمتلك لاعبين جيدين وعدة أسماء تتألق في الدوري التونسي، موضحًا أن تونس تلعب من أجل المحافظة على صدارة المجموعة.

وعن اللعب على عشب صناعي أكد أن اللاعب المحترف يلعب في جميع الظروف وأرضية ملعب بنينا تدربنا عليها وتعتبر أرضية جيدة.

وسيلتقي المنتخبين الليبي والتونسي اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة العاشرة.