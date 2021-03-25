غياب هام تشهده تشكيلة تونس أمام ليبيا 

أخبار ليبيا24

ستشهد تشكيلة منتخب تونس، في مواجهة ليبيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي غياب التونسي أيمن بن محمد بسبب الإصابة.

وتأتي المباراة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتأكد غياب أيمن بن محمد عن مواجهة ليبيا، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابة خفيفة يعاني منها اللاعب، حيث استقر الرأي لدى الجهاز الطبي على أن يغادر بن محمد المجموعة لمواصلة العلاج.

وأنهى منتخب تونس تحضيراته للمباراة وسط أجواء ممتازة، حيث عاين اللاعبين حالة الميدان، كما تميّزت الحصة الأخيرة بالجدية الكبيرة من قبل اللاعبين.