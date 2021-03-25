غياب هام تشهده تشكيلة تونس أمام ليبيا 

أخبار ليبيا24
ستشهد تشكيلة منتخب تونس، في مواجهة ليبيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي غياب التونسي أيمن بن محمد بسبب الإصابة.
وتأتي المباراة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وتأكد غياب أيمن بن محمد عن مواجهة ليبيا، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابة خفيفة يعاني منها اللاعب، حيث استقر الرأي لدى الجهاز الطبي على أن يغادر بن محمد المجموعة لمواصلة العلاج.
وأنهى منتخب تونس تحضيراته للمباراة وسط أجواء ممتازة، حيث عاين اللاعبين حالة الميدان، كما تميّزت الحصة الأخيرة بالجدية الكبيرة من قبل اللاعبين.
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