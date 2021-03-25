” جاكسون ” يمنح الأهلي طرابلس فوزاً كبيراً على اليرموك بدوري التتويج

طرابلس 25 مارس 2021 (وال) منح اللاعب الأمريكي ( دواين جاكسون ) فريقه الأهلي فوزاً كبيراً ومستحقاً على فريق اليرموك، بفارق ( 48 ) نقطة، وبواقع ( 93 ) مقابل ( 45 ) نقطة، وذلك في ثالث مباريات اليوم الثاني من المرحلة الأولى لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً أولاً ، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، و ( وليد شيهوب ) حكماً ثالثاً، استطاع فيها الأهلي فرض سيطرته المطلقة على مجريات الفترات الأربعة، فضلاً على أن اللاعب الأمريكي ( دواين جاكسون ) تألق وبرز بشكل ملفت للنظر مانحاً فريقه التفوق الثاني توالياً في المرحلة الأولى من دوري التتويج.

( دواين جاكسون ) ، الذي تمكن في اللقاء الأول أمام الاتحاد من تسجيل (18) نقط، نراه اليوم متألقاً وبارزاً في اللقاء ، حيث نجح اللاعب من تسجيل أعلى عدد من النقاط واصلاً إلى (27) نقطة ، ونجح في السيطرة على (7) متابعات، كما قدم اللاعب ذاته عدد(3) تمريرات حاسمة لزملائه خلال (25:38) دقيقة التي شارك فيها.

لم يتوقف عطاء اللاعب ( دواين جاكسون ) إلى هذا الحد، بل عمل عدد(4) كرات، وهي قطع للكرة ” أستيل ” وعدد (1) بلوك شوت، إضافة إلى تسجيله إلى ثلاثيتين من أصل (4) محاولات.

وبالرجوع إلى نتيجة المباراة ، لكم الأرباع في سطور.

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بنتيجة ( 28 مقابل 12 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت أيضاً لصالح سلة الأهلي بنتيجة ( 17 مقابل 10 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بنتيجة (34 مقابل 11 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة الأهلي بنتيجة ( 14 مقابل 12 ) نقطة. (وال ـ طرابلس) س إ

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