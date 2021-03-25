“الدبيبة” يُحفّز لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رسالةً تحفيزيةً للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهتهم أمام تونس لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

“الدبيبة”؛ التقى لاعبي المنتخب عبر الإنترنت، وحثّهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستُقام على ملعب بنينا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا.

من جانبه، عبّر رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، عن شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على اهتمامه بهذا الحدث الرياضي، حيث سيلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، في ملعب بنينا، بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

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