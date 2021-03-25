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“الدبيبة” يُحفّز لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رسالةً تحفيزيةً للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهتهم أمام تونس لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

“الدبيبة”؛ التقى لاعبي المنتخب عبر الإنترنت، وحثّهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستُقام على ملعب بنينا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا.

من جانبه، عبّر رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، عن شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على اهتمامه بهذا الحدث الرياضي، حيث سيلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، في ملعب بنينا، بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حفز تركيا علي سحب قواتها ومرتزقتها من علي الارض الليبيه يا سعادة الوزير خلي الكره لأتحاد الكوره فالمباراه ليست ذات قيمه ماهو ذا قيمه هو اخراج المستعمر التركي من أقليم طرابلس أما الكره سواء فازت تونس فازت ليبيا سيان رزق خو عند خوه

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