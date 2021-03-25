بلجيكا تبدأ “تصفيات كأس العالم” بالفوز على ويلز

تغلّبت متصدرة التصنيف العالمي، بلجيكا، على ضيفتها ويلز، بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب “كينغ باور”، بمدينة “لوفين”، البلجيكية، ضمن المجموعة الخامسة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

وتأخّرت بلجيكا في النتيجة بعد مرور 11 دقيقة، عن طريق هاري ويلسون بعد تمريرة من غاريث بيل؛ إلا أن لاعبي “الشياطين الحمر” تمكنوا من تسجيل التعادل في الدقيقة الـ 22، عن طريق لاعب الوسط كيفين دي بروين، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وبعد ست دقائق أضاف ثورغان هازارد الهدف الثاني لبلجيكا، واختتم الهداف روميلو لوكاكو الثلاثية من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ 73.

وبذلك؛ تتساوى بلجيكا مع التشيك في صدارة المجموعة، بعدما حقّقت التشيك فوزًا كبيرًا خارج أرضها، أمام إستونيا بستة أهداف مقابل هدفيْن.

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