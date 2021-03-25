“الأزوري ولاروخا” يطمحان لانطلاقةٍ قويةٍ بتصفيات المونديال

تقرير 218

يسعى منتخب الأزوري لبدايةٍ قويةٍ عندما يستضيف على ملعب “إينيو تارديني” في بارما، ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية، في انطلاق مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

واستدعى المدرب روبيرتو مانشيني، مزيجًا من لاعبي الخبرة والشباب؛ وذلك لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية، التي قادت الأزوري للتأهل إلى اليورو المقبل عن جدارة واستحقاق، لكن “مانشيني” يصبو لاستعادة الهيبة الكروية الإيطالية، التي حرمته من المشاركة في المونديال الأخير في ملاعب روسيا بقيادة المدرب جيان بييرو فينتورا، “مانشيني”؛ جاء وأعاد البناء ، ومواهب الكالتشيو التي تتطلع لتقديم مستقبل مشرق للكرة الإيطالية؛ من المنتظر أن تتواجد في كأس العالم المقبل، دون عناء إلا في حال المفاجآت.

أما إسبانيا، بطلة العالم في 2010؛ فستتطلع، بقيادة المدرب لويس أنريكي، إلى بداية قوية في التصفيات المونديالية، عندما تستقبل اليونان على ملعب “تيفو لوس كارمينيس” في غرناطة، مواجهةً، سيبدأ من خلالها منتخب لاروخا، مرحلة تعدّ مهمة لمنتخبه الشاب الذي يملك العديد من المواهب البارزة في الليغا والدوريات الأوروبية الكبرى، المجموعة الثانية التي يتواجد فيها رفقاء سيرجيو راموس؛ تضمّ أيضًا منتخب السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، مجموعة؛ سيسعى خلالها الإسبان للتأهل بشكل مباشر، دون عناء، إلى بطولة لم يغيبوا عنها، منذ سنوات طويلة.

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