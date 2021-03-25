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سكاي نيوز : مفاوضات بين عقيلة صالح والدبيبة لإزاحة الصديق الكبير

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مصادر مطلعة إن مجلس النواب رفض إقرار الميزانية الجديدة دون أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن مراسلات تمت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، لافتة إلى أن صالح، شدد على عدم إقرار الميزانية الجديدة قبل تغيير الكبير.

وأشارت إلى أن الحكومة المؤقتة ستستجيب للأمر، وأن الدبيبة بدأ بالفعل مفاوضات إزاحة الصديق الكبير، الذي ظل في المنصب 10 سنوات تقريبًا، وتعيين خلفا له.

ورجحت المصادر أن يتولى وزير المالية خالد المبروك عبدالله المنصب بشكل مؤقت، إلى حين تسمية محافظ جديد، وذلك لسرعة إقرار الميزانية خوفا من حدوث عرقلة في سير عمل الحكومة .

ويأتي هذا بعد أيام من نشر ديوان المحاسبة تقريره عن العام 2019م، الذي ظل محجوبًا لسنوات، متضمنًا وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال للعام بمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية للثقة من مجلس النواب .

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  • لاحظ أحد الاداريين للشركات السفر أن إزدياد عدد المسافرين والمسافرات الاوروبيات والروس واليابان لأمريكا قد أزداد بنسبة 75% ولببريطانيا حوالي 45% ببعد سقوط نظام الجماهيرية ومقتل القذافي ومعهم أموال طائلة لشراء عقاراات وتأجيرها وشراء محلات وحتى في الدول الصينية ..!!!
    وفي الجهة المقابلة منع الأفارقة والعرب من السفرلأمريكا ـ والتهجيرعبر البحر ..!!!
    وهذا أدى الصينين لانخاذ إحتياطات والتركيز على خدمة مواطنيها وعدم بيع اي جزء من اراضيها لأي أوروبي أو أي اجنبي قبل اتمام خدمة المواطن الصيني .
    لا يعني ذلك ان يكون الجميع مع الصين , فقط لمتابعة صلاحية الهويات واغراض الاجانب وما سبب وجودهم داخل البلاد . في عدم رضا الشعب الذي بيده القرار الأول والاخير لا يستطيع أي موطف وطني أن يترك مكانه لموظف أو عامل أجنبي أخر . كما تقتضيه القوانين والاعراف .
    الدولية .

    حتى الأمن في الامارات وجدوا أوروبيين يحملون الجنسية الأماراتية ورخص قيادة مزورة في حين معظم مواطنين العرب دول مجلس إتحاد الخليج لم يتحصوا على الجنسية الاماراتية منها قطر والبحرين وسلطنة عمان ..؟!!!!

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