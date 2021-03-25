عمومية اتحاد الرماية تجتمع في طرابلس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرماية اجتماعها العادي للموسم الحالي بقاعة مدرسة الرماية الرياضية في طرابلس وذلك بحضور أثنى عشر عضواً وغياب ثلاثة أعضاء .

وخلال الاجتماع تم التصويت على عدة قرارات تخص الاتحاد أبرزها اعتماد نشاط العام للموسم الحالي الذي يضم سبعة بطولات محلية، إضافة إلى إقامة عدة دورات للحكام على مستوى القارة الأفريقية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للعبة .

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديد موعد لإقامة الجلسة الانتخابية لاختيار مجلس إدارة للاتحاد الليبي للعبة ولجنة الإشراف على العملية الانتخابية ولجنة الطعون .

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