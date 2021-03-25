أخبار ليبيا 24 تتحصل على تشكيلة ليبيا أمام تونس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف مصدر مقرب من المنتخب الليبي لوكالة أخبار ليبيا 24 عن التشكيلة التي سيخوض بها المونتينيجري زوران فيليبوفيتش، المدير الفني لمنتخب ليبيا مباراة منتخبه أمام ضيفه التونسي اليوم الخميس .

المصدر أشار إلى أن التشكيلة ستضم أحمد عزاقه في حراسة المرمى، وأحمد المقصي، وسند الورفلي، ومعتصم صبو، ومحمد الترهوني، في خط الدفاع، بينما سيلعب معتصم المصراتي، وفيصل البدري، ومحمد صولة في الوسط، ومؤيد اللافي، وأنيس سالتو، وحمدو الهوني، في خط المهاجمة .

وتأتي المباراة في إطار الجولة ماقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة من تصفيات الكان الكاميرون 2021 .