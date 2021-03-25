اللجنة الأولمبية الليبية تعتمد القائمة الثانية لانتخابات الاتحاد السباحة والغوص

بنغازي 25 مارس 2021 (وال)- أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية، عن اعتمادها للقائمة الثانية لانتخابات الاتحاد الليبي للسباحة والغوص، بعد قبول الطعن المقدم على القائمة الأولى.

هذا ونصت الرسالة المقدمة للطعن – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن السيد فرج قاسم عبد الكريم، كان عضو في إدارة الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، وبالرجوع إلى طلب الانسحاب أتضح بأنه تم تقديمه بعد قبول القوائم الأولية، وبالتالي تم قبول الطعن المقدم من رئيس القائمة الثانية شكلا وموضوعًا. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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