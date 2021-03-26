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مواصلاً انتصاراته.. طلائع رقدالين يتجاوز الشروق بالزنتان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل فريق الطلائع بمدينة رقدالين سلسلة انتصاراته، بعدما حقق إنجازًا جديدًا بعد تتويجه بطلاً لأندية الدرجة الثانية على مستوى المنطقة الغربية، بفوزه المثير على جاره الشروق بالزنتان، بركلات الترجيح، في المباراة التي استضافها ملعب نادي أبوسليم الرياضي.

المباراة؛ شهدت إثارةً كبيرةً، خاصةً في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، حيث تقدّم الطلائع بهدف، واستطاع الشروق إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واتجّه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لرفاق نذير الزيتوني، الذين منحتهم ركلته الأخيرة الناجحة لقاءًا جديدًا ومستحقًا.

وفي المقابل، برهن الشروق بالزنتان على أنه جديرٌ بالصعود للدرجة الأولى بعدما قدّم مستوياتٍ كبيرةً، واستحق تقدير واحترام الجميع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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