اخبار الرياضة

خماسية إنجليزية في انطلاق مشوار تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسحت إنجلترا، ضيفتها سان مارينو، بخماسية دون مقابل، على ملعب ويمبلي، في لندن، ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 .

وبادر منتخب الأسود الثلاثة، بالتسجيل في الدقيقة الـ 14 عن طريق جيمس وارد بروس، وأضاف هداف إيفرتون، كالفيرت ليوين، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، قبل أن يأتي الدور على رحيم ستيرلينغ لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ 31، وعاد كالفيرت ليوين لتسجيل الثنائية والهدف الرابع لإنجلترا، قبل أن يختتم أولي واتكينز الخماسية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق.

وتتصدر إنجلترا الترتيب بثلاث نقاط متساوية مع ألبانيا، التي فازت على أندورا، بهدف دون مقابل، فيما تعادلت بولندا مع المجر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك