خماسية إنجليزية في انطلاق مشوار تصفيات المونديال

اكتسحت إنجلترا، ضيفتها سان مارينو، بخماسية دون مقابل، على ملعب ويمبلي، في لندن، ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 .

وبادر منتخب الأسود الثلاثة، بالتسجيل في الدقيقة الـ 14 عن طريق جيمس وارد بروس، وأضاف هداف إيفرتون، كالفيرت ليوين، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، قبل أن يأتي الدور على رحيم ستيرلينغ لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ 31، وعاد كالفيرت ليوين لتسجيل الثنائية والهدف الرابع لإنجلترا، قبل أن يختتم أولي واتكينز الخماسية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق.

وتتصدر إنجلترا الترتيب بثلاث نقاط متساوية مع ألبانيا، التي فازت على أندورا، بهدف دون مقابل، فيما تعادلت بولندا مع المجر .

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