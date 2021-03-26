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ألمانيا تستهلّ تصفيات المونديال بثلاثية أمام أيسلندا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهلّت ألمانيا مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالفوز على ضيفتها أيسلندا، بثلاثية دون مقابل على ملعب “إم إس أرينا”، في دوشبيرغ.

ولم يُمهل “المانشافت” ضيفه سوى دقيقتيْن فقط ليفتتح له لاعب الوسط ليون غوريتسكا، أهداف المباراة، وبعد خمس دقائق عزز المهاجم الشاب “كاي هافيرتز” النتيجة بالهدف الثاني، وأنهى إلكاي غوندوغان الثلاثية الألمانية بحلول الدقيقة الـ 56.

وتعتلي ألمانيا صدارة المجموعة العاشرة بثلاث نقاط، متفوّقًا على رومانيا؛ التي تغلبت على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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