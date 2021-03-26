بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تغادر إلى تنزانيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في وقت مبكر من صباح، اليوم الجمعة، من مطار بنينا متجهة إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة.

ويحل منتخب ليبيا ضيفاً على نظيره التنزاني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل في مباراة يستضيفها الملعب الوطني بمدينة دار السلام.

وكان المنتخب الوطني قد فقد فرصة التأهل لكان 2021 بعد خسارته الكبيرة أمس الخميس أمام تونس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وتصدر المنتخب التونسي فرق المجموعة العاشرة بعد أن جمع 13 نقطه فيما حلت غينيا الإستوائية ثانيا ب9 نقاط وتأهل المنتخبين لنهائيات أمّم أفريقيا بالكاميرون هذا العام .