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بعد استقالة برانديلي.. ياكيني يعود لتدريب “الفيولا”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فيورنتينا الاستعانة مجدداً بالمدرب جوزيبي ياكيني وذلك لخلافة تشيزاري برانديلي بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب الفريق.

وسيقود جوزيبي ياكيني الحصة التدريبية الأولى للفيولا مباشرة، حيث يعود المدرب الذي درب عدة فرق في الكالتشيو لقيادة فيورنتينا في مباراته المقبلة أمام جنوى عقب عودة مباريات الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي للمنتخبات.

وكان فيورنتينا قد أقال ياكيني في نوفمبر الماضي وذلك لتراجع نتائج الفريق، إلا أنه في الفترة الحالية سيطمح لإبعاد الفريق التوسكاني من المناطق القريبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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