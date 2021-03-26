بعد استقالة برانديلي.. ياكيني يعود لتدريب “الفيولا”

أعلن فيورنتينا الاستعانة مجدداً بالمدرب جوزيبي ياكيني وذلك لخلافة تشيزاري برانديلي بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب الفريق.

وسيقود جوزيبي ياكيني الحصة التدريبية الأولى للفيولا مباشرة، حيث يعود المدرب الذي درب عدة فرق في الكالتشيو لقيادة فيورنتينا في مباراته المقبلة أمام جنوى عقب عودة مباريات الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي للمنتخبات.

وكان فيورنتينا قد أقال ياكيني في نوفمبر الماضي وذلك لتراجع نتائج الفريق، إلا أنه في الفترة الحالية سيطمح لإبعاد الفريق التوسكاني من المناطق القريبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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