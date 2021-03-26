تقرير | المروج والأهلي طرابلس يواصلان تقديم عروض القوية في السلة

طرابلس 2021 (وال)- واصلت فرق المروج والأهلي طرابلس، انتصاراتها وتحقيقها عروضها ونتائجها الإيجابية، عقب تفوقها على الاتحاد والنصر، ضمن حساب اليوم الثالث من المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة.

في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس في قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وأيمن عبد الله حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى محمد بن صريتي حكمًا ثالثًا، نجح فيها المروج من تخطي الاتحاد بفارق (17) نقطة بنتيجة (67) مقابل (50 ) نقطة، محققًا فوزه الثالث تواليًا في دوري السداسي الليبي لكرة السلة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى: انتهت لصالح المروج بفارق (3) نقاط، بنتيجة (16) مقابل (13) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح المروج بفارق (16) نقطة، بنتيجة (19) مقابل (3 ) نقاط.

الفترة الثالثة: انتهت لصالح المروج بفارق نصف سلة، بواقع (16) مقابل (15) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح الاتحاد بفارق (3) نقاط، بواقع (19) مقابل (16)نقطة.

في اللقاء الثاني، فقد النصر “حامل اللقب” مباراته أمام الأهلي طرابلس بفارق (19)نقطة، بنتيجة (90) مقابل (71) نقطة، محققًا في ذلك انتصاره الثالث على التوالي، بدوري التتويج الليبي لكرة السلة، ومعقدًا الأمور على النصر في الحفاظ على لقبه.

نتائج الفترات

الفترة الأولى: انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق سلة وحيدة، بنتيجة (21) مقابل (19 ) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لمصلحة النصر بفارق سلتان، بواقع (18) مقابل (14 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق (10) نقاط، بنتيجة (28) مقابل (18 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة: انتهت أيضًا لصالح الأهلي طرابلس بفارق (11)نقطة، بواقع ( 27 ) مقابل ( 16 ) نقطة. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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