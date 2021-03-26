سلة الأهلي بنغازي تعبر اليرموك بفارق (11) نقطة

طرابلس 26 مارس 2021 (وال)- عبر فريق الأهلي بنغازي نظيره اليرموك بفارق (11) نقطة، بواقع (71) مقابل (60) نقطة، في أخر مباريات اليوم الثالث من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، بإدارة طاقم تحكيمي متكون من هيثم الساروي حكمًا أولا، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى عمر الشوشان حكمًا رابعًا، وقد شهد المباراة إثارة وحماس بين لاعبي الفريقين، إذ كانت السيطرة في أغلب الأحيان لفريق الأهلي الذي نجح في حسم الأمور لمصلحته بفارق (11) نقطة.

ولكم الأرباع كالتالي :

الربع الأول : انتهى لصالح اليرموك بفارق (5) نقاط، بنتيجة ( 13) مقابل (8 ) نقاط.

الربع الثاني: انتهى لصالح سلة الأهلي بفارق (5) نقاط، بنتيجة (15) مقابل (10) نقاط.

الربع الثالث: انتهى لمصلحة الأهلي أيضًا بفارق (5) نقاط، بنتيجة (19) مقابل (14) نقطة.

الربع الأخير : انتهى لصالح الأهلي بفارق (6) نقاط، بنتيجة (29) مقابل (23) نقطة. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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