نقابة الإعلاميين الرياضيين تشكل لجنة للإشراف والتنظيم الاجتماع الجمعية العمومية والانتخابات

بنغازي 26 مارس 2021 (وال)- أصدر مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف والتنظيم للاجتماع العادي للجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

هذا وتضمن القرار؛ تشكيل لجنة برئاسة حمدي الشيخي، وعضوية كلا من: مصطفى بوغرارة، منير الربع، مهند الشعافي، أسامة بوقرين، جلال الزغيد، وذلك للإشراف والتنظيم على الاجتماع العادي للجمعية العمومية، وانتخابات مجلس الإدارة الذي سيُعقد الأسبوع القادم يومي السبت والأحد الموافق الثالث من شهر أبريل. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال