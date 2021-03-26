السويحلي يفوز على النصر في مباراة ودية بمصراتة

نجح فريق السويحلي في تحقيق الفوز على فريق النصر بهدف واحد دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بملعب نادي الشموع بمصراتة الجمعة، هدف المباراة الوحيد حمل توقيع قائد فريق السويحلي محمد الطناشي بتسديدة من خراج منطقة الجزاء، وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدرب التونسي “أنيس البوسعايدي” الذي أستلم مهامه يعد إقالة المدرب جلال الدامجة، وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين لعودة منافسات الدوري الممتاز، وتم خلال هذه المباراة كرمت إدارة نادي النصر اللاعب السابق للفريق ” مصطفى القزيري” الذي لعب لسنوات طويلة مع فريق النصر وقدم معه أفضل المستويات.

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