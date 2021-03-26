النصر يعسكر في مصراتة تحضيرا لعودة الدوري الممتاز

من جانب آخر يجري فريق النصر معسكرا تحضيريا في مدينة مصراتة من أجل الإستفادة من فترة التوقف الحالية للمسابقة المحلية، معسكر الفريق يغيب عليه المدرب المصري محمد عودة الذي أصيب بفيروس كورونا ولم يتمكن من الإلتحاق بالفريق، حيث يحول زملاء سالم روما التركيز على الجانب البدني وخوض أكبر عدد من المباريات الودية لرفع نسق التنافس عند اللاعبين، حيث لعب النصر مباراة ودية أولى مع الشموع وتعادل فيها بثلاثة أهداف وخسر أمام السويحلي وسيلتقي فريق الاتحاد المصراتي في ثالث مبارياته الودية بمعسكره في مصراتة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
قد يعجبــــك أيضـــاً
السويحلي يفوز على النصر في مباراة ودية بمصراتة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
منتخبنا الوطني يحل ضيفا على تنزانيا في الجولة الأخيرة من التصفيات
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
نقابة الإعلاميين الرياضيين تشكل لجنة للإشراف والتنظيم الاجتماع الجمعية العمومية والانتخابات
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
سلة الأهلي بنغازي تعبر اليرموك بفارق (11) نقطة
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك