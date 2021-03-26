النصر يعسكر في مصراتة تحضيرا لعودة الدوري الممتاز

من جانب آخر يجري فريق النصر معسكرا تحضيريا في مدينة مصراتة من أجل الإستفادة من فترة التوقف الحالية للمسابقة المحلية، معسكر الفريق يغيب عليه المدرب المصري محمد عودة الذي أصيب بفيروس كورونا ولم يتمكن من الإلتحاق بالفريق، حيث يحول زملاء سالم روما التركيز على الجانب البدني وخوض أكبر عدد من المباريات الودية لرفع نسق التنافس عند اللاعبين، حيث لعب النصر مباراة ودية أولى مع الشموع وتعادل فيها بثلاثة أهداف وخسر أمام السويحلي وسيلتقي فريق الاتحاد المصراتي في ثالث مبارياته الودية بمعسكره في مصراتة.

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