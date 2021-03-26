ليبيا تنسحب من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية

قدم المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية إعتذاره من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا التي ستقام في السنغال شهر مايو من العام الجاري.

إنسحاب المنتخب يأتي بسبب عدم وجود الدعم اللازم لتحضير المنتخب لهذه التصفيات حيث كان من المقرر أن يلاقي المنتخب المغربي في التصفيات التي كانت مجدولة بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، وبهذا الإنسحاب يعتبر المنتخب المغربي متأهلا عن هذه الجولة للبطولة التي ستقام في الفترة من الثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر مايو المقبل في السنغال.

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