إتفاقية توأمة وتعاون هو الأول من نوعه للعبة الترايثلون

وقع الاتحاد الليبي للثرايلتون إتفاقية تعاون مع الجامعة التونسية للترايثلون بحضور رئيس الاتحاد الليبي للعبة علي زائد ورئيس الجامعة التونسية للترايثلون صابر الغربي وبحضور واشراف وزيرة الشباب والرياضة التونسية سهام العيادي، حيث تم الاتفاق على توقيع توأمة وتعاون بين الاتحاد الليبي للترايثلون والجامعة التونسية للترايثلون فيما يتعلق بالأمور الفنية والتدريبية والتحكمية والتنظيمية وتبادل الخبرات والزيارات، وتأتي هذه الإتفاقية في إطار دعم علاقات التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في المجال الرياضي بين الهياكل الرياضية التونسية والليبية وتحديدا منها رياضة الترياتلون.

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