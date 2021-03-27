خاص| قمة اليوم الرابع من دوري التتويج الأهلي طرابلس يلتقي المروج وحامل اللقب النصر يتبارى مع الأهلي بنغازي

طرابلس 27 مارس 2021 (وال)-تتواصل بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، بنجاح إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2020، وذلك بإقامة اليوم السبت ثلاثة مباريات على التوالي.

هذا وشهدت مباريات السداسي في الأيام الثلاثة الأولى من دوري التتويج للمرحلة الأولى إثارة وتشويق بين لاعبي الفرق المشاركة، لاسيما وأن بعض المباريات حسمت في أمتارها الأخيرة.

وبالعودة إلى مباريات اليوم وهو الرابع للنهائيات، سيلتقي اليوم السبت لحساب المباراة الأولى فريق النصر رابع الترتيب مع الأهلي بنغازي ثالث الترتيب، وذلك على تمام الساعة الثالثة مساء.

ففي اللقاء الثاني بذات القاعة، يتبارى فريقا الاتحاد واليرموك، حيث يحتل الاتحاد خامس الترتيب، فيما يقع منافسة اليرموك في قاع الترتيب.

وفي أخر مباريات اليوم الرابع ستشهد قاعة طرابلس الكبرى لقاء القمة بين فريقي الأهلي طرابلس والمروج، باعتبار ان الفريقان يحملان نفس عدد النقاط.

حيث يحتل الأهلي طرابلس بقيادة المدرب التونسي عبد المنعم عون الترتيب الأول، فيما يحل رفاق خالد الدرسي الترتيب الثاني.

وبعد انتهاء اليوم الثالث من منافسات دوري التتويج اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة الترتيب العام للفرق المتبارية بنظام ماله وما عليه، ولكم الترتيب على النحو التالي:

الترتيب العام

الترتيب الأول: الأهلي طرابلس برصيد ( 6 ) نقاط.

الترتيب الثاني: المروج برصيد ( 6 ) نقاط.

الترتيب الثالث: الأهلي بنغازي برصيد ( 5 ) نقاط.

الترتيب الرابع: النصر برصيد ( 4 ) نقاط.

الترتيب الخامس: الاتحاد برصيد ( 3 ) نقاط.

الترتيب السادس: اليرموك برصيد ( 3 ) نقاط. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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